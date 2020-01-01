صحة الدقهلية.. تسجيل الضحية الثالثة بفيروس كورونا في مرفق الإسعاف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:30 ص
محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي ،وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مرفق إسعاف الدقهلية، سجل ثالث حالة وفاة خلال أسبوع بين العاملين به متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي يعد ثالث شهداء بمرفق الإسعاف بالدقهلية.

يشار أن الضحية الثالثة بإسعاف الدقهلية هو مصطفى إبراهيم رجب، السائق بمرفق الإسعاف، ويبلغ من العمر ٤٢ سنة، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وفور التأكد من إصابته تم نقله، إلى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد المخصص للعزل، لتلقى العلاج اللازم، إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته.

من جانبه نعى الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، العاملين بمرفق الإسعاف بالدقهلية، في زميلهم والذى يعد ثالث شهداء، مرفق الإسعاف بالدقهلية، داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء والصالحين وان يشفى جميع زملاءهم المصابين وجميع المصابين.

وأكد مسعفي الدقهلية أنهم مستمرين في أداء عملهم دون توقف رغم فقدهم خلال أسبوع الزميلين، أحمد مجدي، والسائق وليد عبد الباسط، الذي توفى صباح اليوم، كما فقد زميل آخر والده ووالدته بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

خبر سار من الدقهلية
وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزاره الصحة في محافظة الدقهلية عن التمهيد للإعلان عن خلو مصر من فيرس سي، وبعد مرور أكثر من عام على حملة الرئيس للقضاء على فيرس سي بشن حملات تقوم بعمل مسحات عشوائية للمواطنين.

وأوضح وكيل وزاره الصحة ان المسحات تتم بجميع مقار الخدمة الطبية، سواء الوحدات او مراكز طب الأسرة او مقرات العلاج بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزاره الصحة، إلى ان عمل المسحات سيستمر لمدة أسبوع، على المترددين العاديين على هذه الأماكن.

الجدير بالذكر أن صحة الدقهلية كانت قد انتهت من عمل المسح للمستهدفين من أبناء الدقهلية في شهور مارس وابريل ومايو من العام الماضي لـ4،2 مليون مواطن ومواطنه وحققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق النسبة المستهدفة.

وعلي صعيد اخر أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية عن وفاة ثاني سائق إسعاف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ثاني شهداء إسعاف الدقهلية.

وكشفت اللجنة، عن الحالة الثانية للشهيد السائق وليد عبد الباسط بوحدة ميت غمر والمقيم بمركز أجا.

وأوضح أحد العاملين بالإسعاف أن أعراض الإصابة ظهرت عليه ولكن حالته الصحية تدهورت وتوفي صباح اليوم.

وفاة سائق بإسعاف الدقهلية
وكانت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، أعلنت عن وفاة أحمد مجدي السائق بإسعاف ميت غمر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، نتيجة إصابته بالفيروس، بعد نحو أسبوع من وجوده في عزل تمي الأمديد.

وأكدت اللجنة النقابية، أن السائق هو أول شهداء إسعاف الدقهلية بسبب فيروس كورونا.

وأشار زملاؤه إلى أنه أصيب بالفيروس أثناء التعامل مع إحدى الحالات المصابة، وأن أعراض الإصابة ظهرت عليه من حوالي أسبوع وتم نقله لمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، إلا أن حالته ساءت وتوفى صباح اليوم.

وعلى صعيد اخر قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت بعد نشره تحذير عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة ودون تحري الدقة. 

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