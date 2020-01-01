نادين نجيم تتدخل لحل خلاف بين رجل وزوجته بسبب صورتها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر

أعادت نادين نجيم نشر فيديو، يرصد خلافاً بين زوجين لبنانيين بسبب وضع الزوج صورة الممثلة اللبنانية نادين نجيم كخلفية لهاتفه.

ويظهر بالفيديو غضب الزوجة بسبب عدم وضع صورتها كزوجته أو صورة لأولاده، فيما عبّر لها زوجها عن حبه لنادين ولهذا السبب فضل جعل صورتها خلفية لهاتفه، الأمر الذي أثار حفيظة الزوجة أكثر، والتي رأت أن تصرفه غير لائق.

وعلقت: "الموضوع أصلاً كبير مش صغير.. أهضم كوبل الله يخليكم لبعض.. وشيل الصورة يا طوني".





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