التشكيل المتوقع لقمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:40 ص
يوفنتوس وميلان
يوفنتوس وميلان
أميرة فطيم


يحل فريق يوفنتوس، ضيفاً ثقيلا على نظيره إي سي ميلان غدًا الثلاثاء الموافق 7 يوليو الجاري، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز.


ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.


وستُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الكالتشيو.



ويحتل يوفنتوس صدارة  ترتيب جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ميلان في المركز السابع برصيد 46 نقطة.


التشكيل المتوقع لميلان:-


حراسة المرمى: دوناروما.

في الدفاع: كايير، كونتي، هيرنانديز، رومانيولي

في الوسط: بن ناصر، كيسي، بونافنتورا، كالهانغولو، سايلمايكرز

في الهجوم: إبراهيموفيتش

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:-

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: دي ليخت، بونوتشي، كوادرادو، دانيلو

خط الوسط: رابيو، بيانيتش، بينتانكور

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، بيرنارديسكي، باولو ديبالا

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