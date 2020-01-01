سائق "اللودر" الذي أنهار عليه المبنى: "مش مستوعب إني حي"

قال محمد عاطف، سائق "لودر"، تصرف بشجاعة خلال هدم عقار مخالف، إن غير مستوعب إلى الآن أنه مازال على قيد الحياة، كون منظر انهيار مبنى مكون من 5 طوابق، على الحفار الذى كان بداخله، مضيفا: "أنا حاولت أنقذ نفسى بس معرفتش.. وأنا حتى هذه اللحظة مش مصدق أنى عايش ولا عارف طلعت إزاي".





وأضاف " عاطف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن معنوياته متدنية بشكل كبير، من هيبة الموقف الذى تعرض له، وتابع: "أنا أول مرة اشتغل في الهدم، المفروض يكون معايا مهندس وأنا بهد هو كان فيه مهندس بس مكنش بيوجهنى في الشغل".





ولفت "عاطف"، إلى أنه متواجد الآن بالمنزل، مطالبًا الجهات المعنية تعويضه، وتابع:" أنا بساعد الدولة ليه محدش ساعدني.. حتى عربية الإسعاف محدش جابها واتعالجت على نفتى الخاصة.





وتابع "عاطف"،:"الناس طارت أول ما المبنى نزل عليا.. وعافرت لحد ما طلعت مش مصدق أنى طلعت ولا عارف أنا طلعت أزى..ولو طلعت من غرفة الودر كنت مت".





رئيس الوزراء يعطي توجيهات جديدة للمحافظين

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، هناك توجيهات لجميع المحافظين بالنزول لإزالة كافة المخالفات الموجودة ضد قوانين واشتراطات البناء، مشددًا على أن هناك توجيهات كاملة بالإزالة الفورية لمخالفة البناء لمن لم يتم التقدم على التصالح وفقًا للاشتراطات.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش جولة تفقدية له، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الاثنين، أن هناك لجنة من وزارات الإسكان والداخلية والمحلية لوضع آليات واضحة للتصالح مه مخالفات البناء، مع وضع مبلغ لإثبات جدية نية التصالح يحدد حسب نسبة ونوعية المخالفة، ويستنزل من القيمة الاجمالية للتصالح.



