موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:18 ص
الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم


استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد إقامة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن سابقا عن إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، على ملعب محايد؛ لإنهاء البطولة مبكرًا بعد توقف دام لأكثر من ثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.


وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن كاف حدد يوم السادس من سبتمبر المقبل، موعدًا لإقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأسند الاتحاد مهمة إدارة مباراة الزمالك والرجاء إلى الحكم الجابوني هو إريك أوتوجو كاستان، ولم يتحدد مكان اللقاء فى ظل بحث الكاف عن ملعب محايد وآمن، للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة من الفيروس المستجد.


ويدرس الاتحاد الأفريقي مقترحا بإقامة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة بدلا من الكاميرون.


ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، خلال الأيام القليلة القادمة، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

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