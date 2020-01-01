"الإبراشي" يكشف تفاصيل جديدة في واقعة تحرش كلية الفنون الجميلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:45 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة في واقعة التحرش التي وقعت بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، موضحًا أن الطالبة التي أعلنت تعرضها للتحرش وعقب خضوعها والطالب الذى اتهمته للتحقيق أعلنت أنها متنازلة عن حقها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الطالب المتهم قال إنه صدرت منه تصرفات صبيانية ولكنها لا ترقى إلى حد الجريمة، مضيفا: "الجامعة لم تستجيب لتنازل الطالبة وأصرت على استكمال التحقيقات واتباع الخطوات القانونية حفاظًا على سمعة الجامعة".

وكان الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قد قال يوم السبت الماضي، إنه تفاجئ أمس بأن هناك فتاة كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشرح خلاله تعرضها إلى واقعة تحرش تعود إلى أربع سنين ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثيرا سلبيا قويا على معنوياتها.

وأضاف "هنو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، أنه فور علمه بذلك طالب بفتح تحقيق في الواقعة، حفاظًا على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعي، مضيفا: "بكرة في مكتبي الساعة 9 صباحًا ستكون الفتاة والشاب لعمل تحقيق رسمي من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة".

وأكد "هنو"، أن الواقعة أحدثت نوعا من القلق في وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست الذى كتبته الطالبة، مشددًا على أنه ليس لديه تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتى من "فيس بوك"، مشددًا على أنه غدًا سيقف على التفاصيل الكاملة للواقعة، وتابع: "الطالب المتهم في الدفعة الرابعة والفتاة في الدفعة الثالثة".

واقعة تحرش أخرى
في سياق منفصل، قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن المركز سوف يتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد الشاب المتهم بالتحرش أحمد بسام زكي.

وأوضحت "أبوالقمصان"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن المركز سوف يتقدم بالبلاغ نيابة عن إحدى الضحايا التي حررت توكيلا لمحامي المركز، وتعرضت للتحرش منذ أيام قليلة مضت.

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أنهم تلقوا الكثير من الشكاوى، ولكن الفتيات خائفات، ولا يوجد لديهم توكيل سوى من فتاة واحدة تبلغ من العمر 21 عامان تعرضت للتحرش من قبل هذا الشاب، وهي التي سيتقدمون ببلاغ نيابة عنها، مناشدة الضحايا التقدم ببلاغات وعدم ترك حقوقهن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي تحرش أحمد بسام زكي بوابة الفجر بسام زكي الفجر أحمد بسام زكي

أخبار تهمك

الحكومة توجه رسالة مهمة للمتصالحين في مخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 12 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن "أصالة" ضد حكومة "الوفاق" (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

خبير موارد مائية يكشف حقيقة ملء سد النهضة

منذ ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نهاد أبوالقمصان: أنصح "فتاة التجمع الخامس" بالتقدم ببلاغ للنيابة

محام يهاجم فتاة التجمع التي تعرضت للتحرش: "عملت جريمة"

حقوق المرأة عن التحرش: الفضفضة على الإنترنت لا تسفر عن إجراء قانوني

رئيس المجلس القومي للمرأة توجه رسالة هامة للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش (فيديو)

عمرو أديب عن واقعة الشاب المتحرش: "فين الضحايا"

عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان: يكشف تفاصيل واقعة تحرش وقعت قبل 4 سنوات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»