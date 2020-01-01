البدري: تمنيت تدريب حسني عبد ربه.. ورفضت الزمالك لأن كل ناد أولى بأبنائه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:15 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
علي نبوي

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه كان يتمنى تدريب حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق في أي فريق تولى تدريبه.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تمنيت تدريب حسني عبد ربه وكنت أتمنى ضمه إلى النادي الأهلي، وحاولت ضمه".


وتابع :"تجربة المنتخب الأوليمبي لم تكن صادمة في مشواري، ولكنها لم يوجد بها منطق، ولكن التحضير للبطولة لم يكن لها وقت كما أننا لم نخوض مباريات قوية بجانب عدم تواجد اللاعبين المحترفين".


وواصل :"سوء التوفيق وراء عدم نجاح تجربتي مع منتخب مصر الأوليمبي".


وأشار :"شعرت بأن هناك تعسف من جانب مسؤولو نادي بيراميدز ولذلك قررت استبعدت اللاعبين من معسكر منتخب مصر، لا أقبل أن يضعني أحد تحت المساوة حتى لو كلفني هذا الأمر أن ينقص عدد اللاعبين".


وعن موقفه من تدريب الزمالك قال :"كل كيان كبير مثل النادي الأهلي أو الزمالك وأبناء كل ناد هم أولى".

وزاد :"قادر على التعامل مع مرتضى منصور في أي منصب يتولاه".

أخبار تهمك

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 7 ساعات

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

هل بدأت إثيوبيا ملء السد؟.. خبير موارد مائية يرد (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

رد ريال مدريد على تصريحات برشلونة بشأن التحكيم

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

09:48 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»