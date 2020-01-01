"الري" تعلق على صور الأقمار الصناعية لملء سد النهضة

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشاركة مصر في مفاوضات سد النهضة اليوم، استمر أكثر من أربع ساعات ونصف، ويأتي استكمالًا للمفاوضات التي بدأت بالأمس، مشيرًا إلى أن الخلافات ما زالت قائمة حول المسار الفني والقانوني رغم الاجتماعات المطولة.





وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء أن الطرف الأثيوبي ارتد على كل ما وافق عليه سابقًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها رغبة حقيقية في الوصول لاتفاق، ولذلك تتمسك بكل بادرة امل في المفاوضات، مضيفًا أن المفاوضات مرتبطة بجدول زمني ينتهي يوم السبت المقبل، متمنيًا الوصل لاتفاق قبل هذا الموعد.





وعن انتشار بعض الصور الأقمار الصناعية على مواقع التواصل التي توحي ببدء أثيوبيا ملء السد دون موافقة مصر، رد قائلًا: "هناك تعهد من إثيوبيا بعدم أتخاذ أي أجراء أحادي في أزمة سد النهض، ولكل حادث حديث".





قالت وزارة الري إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة.