النجم العالمي فان دام عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي: "أنا مصدوم"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر

حرص النجم العالمي "فان دام" على نعي الفنانة الراحلة، رجاء الجداوي بعدما نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وعلق النجم العالمي على الصورة قائلا "أنا مصدوم"، مؤكدا أنه من المحزن جدا قراءته لخبر رحيل الممثلة الأسطورية المصرية رجاء الجداوي، بعد معركة شجاعة مع فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه التقاها قبل عدة أشهر، وكانت وقتها مليئة بالحياة ومبتهجة ورائعة، مؤكدا أنه لا يصدق أنها رحلت، ولكنها ستظل دائما في ذاكرته، بروحها وضحكتها الجميلة، وليبارك الله روحها.

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أول أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي

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