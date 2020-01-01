الدوري السعودي| موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:59 ص
الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم


ينتظر عشاق كرة القدم السعودية قمة نارية تجمع بين الهلال وغريمه التقليدي النصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، فور عودتها بعد توقف دام للأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.


وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت مؤخرا عن مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري المحترفين، حيث ستنطلق الجولة الـ23، يوم 4 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر، يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواصل الهلال تدريباته، على الملعب الرئيسي بمقر النادي، استعدادا لمواجهة النصر، حيث طبق المدير الفني للزعيم رازفان لوشيسكو، عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

كما يستعد العالمي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للمباراة المرتقبة أمام الهلال، بأداء عدد من التدريبات الشاقة بين اللاعبين، تتنوع بين تدريبات لياقية وفنية، بالإضافة إلى تطبيق بعض الجمل التكتيكية.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 15 مواجهة، وتعادل في 6 مباريات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز لاعبيه 51 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد غريمه الأزلي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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