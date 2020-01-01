البدري يوضح حقيقة رفضه تولي عماد متعب منصب مدير منتخب مصر
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:57 ص
علي نبوي
نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ما تردد عن رفضه تعيين عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق في منصب مدير المنتخب الوطني.
وقال في تصريحات تلفزيوينة :"عماد متعب هو من اعتذر عن الترشيح بتولي مهمة تدريب مدير منتخب مصر".
وأضاف :"هذا الأمر ليس له علاقة بعلاقتي بعماد متعب، وهو بعيد جدًا عني".
وأشار :"لم أرفض ضم عماد متعب لمنتخب مصر لجهاز المنتخب وهو من اعتذر عن الترشيح".
وتابع :"كان هناك أكثر من اسم تم ترشحيه لتولي مهمة مدير منتخب مصر ومتعب اعتذر من نفسه".
وأشار :"سعيد جدا بتواجد محمد بركات، فهو شخصية رائعة".