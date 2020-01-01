البدري يوضح حقيقة رفضه تولي عماد متعب منصب مدير منتخب مصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:57 ص
البدري
البدري
علي نبوي


نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ما تردد عن رفضه تعيين عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق في منصب مدير المنتخب الوطني.

وقال في تصريحات تلفزيوينة :"عماد متعب هو من اعتذر عن الترشيح بتولي مهمة تدريب مدير منتخب مصر".

وأضاف :"هذا الأمر ليس له علاقة بعلاقتي بعماد متعب، وهو بعيد جدًا عني".
وأشار :"لم أرفض ضم عماد متعب لمنتخب مصر لجهاز المنتخب وهو من اعتذر عن الترشيح".

وتابع :"كان هناك أكثر من اسم تم ترشحيه لتولي مهمة مدير منتخب مصر ومتعب اعتذر من نفسه".

وأشار :"سعيد جدا بتواجد محمد بركات، فهو شخصية رائعة".

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