وفاة موسيقار شهير عن 91 عاما

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
توفي المؤلف الموسيقي الإيطالي إنيو موريكوني الحائز على الأوسكار والذي ‭‭‬‬‬‬‬‬ساهمت موسيقاه المؤثرة، في أفلام مثل ”الطيب والشرس والقبيح“ و“من أجل حفنة دولارات“، في تحديد ملامح عصر سينمائي يوم الاثنين عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال محاميه جورجيو أسوما لرويترز إن موريكوني كان قد أصيب بكسر في عظام الفخد قبل 10 أيام وتوفي عند الفجر في عيادة في العاصمة الإيطالية روما.

وخارج العيادة، قدم أسوما للصحفيين رسالة بخط يد موريكوني تقول ”أنا، إنيو موريكوني، أصبحت ميتا (الآن)“.

وولد موريكوني في روما عام 1928، ووضع الموسيقى التصويرية لنحو 400 فيلم لكن اسمه كان وثيق الصلة بالمخرج سيرجيو ليوني الذي عمل معه فيما عرف بأفلام سباجيتي وسترن الكلاسيكية بالإضافة إلى ”حدث ذات مرة في أمريكا“.

وعمل موريكوني في جميع أنواع الأفلام تقريبا - من الرعب إلى الكوميديا - وربما كانت بعض ألحانه أكثر شهرة من الأفلام التي وضع موسيقاها.

وفي تغريدة على تويتر، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ”سنذكر دائما، بامتنان لا ينتهي، العبقرية الفنية للمايسترو إنيو موريكوني. لقد جعلنا نحلم وحرك فينا المشاعر ... بتأليفه مقطوعات موسيقية لا تنسى في تاريخ الموسيقى والسينما“.

ولموريكوني زوجة وأربعة أبناء هم أندريا، المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، وجيوفاني وماركو وابنته أليساندرا.

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