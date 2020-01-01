موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:44 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام برايتون على أرضية ملعب فالمر.

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، جمعهم من 29 انتصار، وتعادلين وهزيمتين.

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