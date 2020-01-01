حسام البدري: نصحت عاشور بالاعتزال داخل الأهلي وسعيد باستمرار وليد سليمان
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:41 ص
علي نبوي
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأنه نصح حسام عاشور قائد النادي الأهلي بالاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أجريت اتصالا بحسام عاشور وطلبته بالاعتزال داخل النادي".
وتابع :"لا أعرف الأسباب التي جعلت عاشور يتخذ هذا القرار ولكن كل شخص يعلم ما يريده".
وزاد :"سعيد باستمرار وليد سليمان في الأهلي، وهو لاعب مميز سواء على المستوى الكروي أو الفني".
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