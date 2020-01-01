حسام البدري: نصحت عاشور بالاعتزال داخل الأهلي وسعيد باستمرار وليد سليمان









قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأنه نصح حسام عاشور قائد النادي الأهلي بالاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.









وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أجريت اتصالا بحسام عاشور وطلبته بالاعتزال داخل النادي".









وتابع :"لا أعرف الأسباب التي جعلت عاشور يتخذ هذا القرار ولكن كل شخص يعلم ما يريده".







