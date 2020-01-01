فيفا يمد فترة عمل اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:32 ص
أمل الحلفاوي



يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى مد فترة عمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة قد تصل لستة أشهر.
 
جاء ذلك حسب تأكيدات الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، في تصريحات إذاعية عبر برنامجه الخاص.

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سوف تنتهى مهمتها في الـ31 يوليو الجاري، وأن قرار مد عملها أكثر من شهرين أصبح مؤكدًا.

وأكد أن المؤشرات تظهر أن قرار المد قد يكون لمدة ستة أشهر كاملة،  مضيفا، "وضع لوائح الانتخابات يشبه الولادة المتعثرة دائمًا فى اتحاد الكرة، وأؤكد لائحة اتحاد الكرة لم تعتمد من الفيفا ولا تزال هناك مفاوضات فى هذا الشأن".

وأضاف، "اللجنة الخماسية لن تقوم بدعوة الجمعية لإقرار اللائحة فى الموعد المحدد، حتى لو السما انطبقت على الأرض".

وواصل شوبير، " تم وضع اقتراح لعقد الجمعية بالفيديو أون لاين ولكن الاقتراح قوبل بالرفض القاطع".

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