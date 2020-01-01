أغنية "الناس في بلادي" للكينج منير تحقق مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي (فيديو)

طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت "الناس في بلادي" مشاهدات مرتفعة فور طرحها بيوتيوب، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 826,847 مشاهدة في أقل من 24 ساعة.



