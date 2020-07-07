حذر من حرب أهلية.. ياسر رزق يكشف معلومات جديدة عن "العصار" (فيديو)

نعى الكاتب الصحفي ياسر رزق، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفى مساء اليوم الاثنين.





وأشار "رزق"، إلى أن دور الفريق محمد العصار كان كبيرا خاصة أنه تولى رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وهو منصب بالغ الأهمية.





وأضاف "رزق" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفريق العصار كان له أدوار أخرى لا يعلمها الكثيرين سواء وقت ثورة يناير أو ثورة 30 يونيو المجيدة.





وتابع الكاتب الصحفي، أنه يحمل العديد من الكواليس بلقاءاته مع الفريق العصار، منها أنه تلقى اتصال في مطلع 2013 من اللواء العصار، لمناقشة ملفات فيما يسمى لقاء 4 + 4 بوجود أعضاء من القوات المسلحة والمفكرين والكتاب، وكان يدرك جيدا التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن مع الإخوان، وكان يحذر من سياسة قصر الاتحادية في عصر الاخوان لأنها كانت ستؤدي لحرب أهلية.





وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يقام لقاء آخر للتشاور حول الخروج من الأزمة التي تسبب فيها الإخوان، ولكنه أبلغني برفض مرسي والإخوان إقامة اللقاء.





وأوضح أن الفريق العصار يحتاج إلى حلقات وصفحات لأنه زاخر بالمواقف البطولية، فقد ضحى بكل ما يملك من أجل الوطن.