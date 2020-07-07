حذر من حرب أهلية.. ياسر رزق يكشف معلومات جديدة عن "العصار" (فيديو)
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:20 ص
أمنية فوزي
نعى الكاتب الصحفي ياسر رزق، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفى مساء اليوم الاثنين.
وأشار "رزق"، إلى أن دور الفريق محمد العصار كان كبيرا خاصة أنه تولى رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وهو منصب بالغ الأهمية.
وأضاف "رزق" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفريق العصار كان له أدوار أخرى لا يعلمها الكثيرين سواء وقت ثورة يناير أو ثورة 30 يونيو المجيدة.
وتابع الكاتب الصحفي، أنه يحمل العديد من الكواليس بلقاءاته مع الفريق العصار، منها أنه تلقى اتصال في مطلع 2013 من اللواء العصار، لمناقشة ملفات فيما يسمى لقاء 4 + 4 بوجود أعضاء من القوات المسلحة والمفكرين والكتاب، وكان يدرك جيدا التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن مع الإخوان، وكان يحذر من سياسة قصر الاتحادية في عصر الاخوان لأنها كانت ستؤدي لحرب أهلية.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يقام لقاء آخر للتشاور حول الخروج من الأزمة التي تسبب فيها الإخوان، ولكنه أبلغني برفض مرسي والإخوان إقامة اللقاء.
وأوضح أن الفريق العصار يحتاج إلى حلقات وصفحات لأنه زاخر بالمواقف البطولية، فقد ضحى بكل ما يملك من أجل الوطن.
وأردف أن اللقاءات والاتصالات توالت قبل 30 يونيو وأن الفريق العصار كان يتولى التواصل مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وطلبت منه السفيرة الأمريكية آن باترسون تأجيل أي قرارات بعد انتهاء المهلة، وأكد لها أنه سينقل ذلك للقيادة العامة، وسط رفض للطلب، خاصة أن الهدف كان واضحا لمنح الإخوان فرصة.
وأكد أن الفريق العصار، قال له، إن الرئيس السيسي حقق نهضة كبرى للقوات المسلحة وقت توليه وزارة الدفاع.
وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
من هو العصار؟
العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.
وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.
السيسي ينعي العصار
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".
المخابرات تنعي العصار
ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.
القوات المسلحة تنعي العصار
إلى ذلك، نعت القوات المسلحة، الفريق محمد سعيد العصار، وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة عميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعى القوات المسلحة ابن من أبنائها الفريق فخرى محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا