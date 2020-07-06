شاهد... لحظة تعرض الفنانة هنا الزاهد للتحرش والمطاردة من قبل عدد من الشباب (فيديو)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

شاركت الفنانة هنا الزاهد، فيديو لها من خلال خاصية "الإستوري"،عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء تعرضها لحادثة تحرش منذ قليل.

وصورت "الزاهد" المتحرشين، وروت ما حدث قائلة إنهم تحرشوا بها لفظيًا، وظلوا يطاردوها بالسيارة.

 وعبرت عن خوفها الشديد في تلك الأثناء من تعرضها لحادث قائلة: "يعني كان ممكن أعمل حادثة عادي جدا".

وتابعت هنا الزاهد قائله أنهم خبأوا وجوههم عندما رأوها تخرج الهاتف المحمول قائله: "جريوا زي الفران"، كما شجعت السيدات على عدم السكوت على حقهم قائله: "أنا مبخافش ومتسكتيش".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "الواد سيد الشحات" في السباق الرمضاني لعام 2019 مع زوجها أحمد فهمي.

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