ليستر سيتي يواجه آرسنال للحفاظ على المركز الثالث بالبريميرليج

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
يدخل ليستر سيتي مباراته أمام آرسنال، والتي ستجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وعينه على حصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.

ويملك ليستر سيتي 58 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الذي يلعب خارج ملعبه ضد جاره اللندني كريستال بالاس.

وبعد أن حصد نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة في مبارياته الثلاث الأولى بعد استئناف الدوري منتصف الشهر الماضي، استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات في نهاية الاسبوع بفوزه الصريح على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة بينها هدفان لمهاجمه جيمي فاردي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا رافعاً رصيده إلى 101 هدف في الدوري الانكليزي الممتاز خلال مسيرته.

ويواجه ليستر مباريات قوية في الأمتار الاخيرة من الموسم الحالي إذ بالإضافة إلى مواجهة المدفعجية الثلاثاء، يتعين عليه لقاء توتنهام وشيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد أيضاً تواليا في المراحل الثلاث الاخيرة.

في المقابل، حقق أرسنال فوزا ثمينا خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون العنيد بهدفين نظيفين ليحتفظ بأمل ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

والفوز كان الرابع تواليا لارسنال في مختلف المسابقات بعد خسارتين متتاليتين بعد الاستئناف ضد مانشستر سيتي صفر-3 وبرايتون 1-2.

وقال مدربه الإسباني ميكل ارتيتا الذي حل بدلاً من مواطنه اوناي ايمري هذا الموسم "نحاول الفوز في كل مباراة وبالتالي لا مجال للخطأ. فوزنا على ولفرهامبتون كان الأهم لنا خلال هذه الفترة من المباريات المضغوطة لا سيما بأن المنافس يحقق عروضاً جيدة طوال الموسم".

وسيحاول تشيلسي استغلال اي عثرة لليستر عندما يحل ضيفاً على كريستال بالاس الذي ضمن البقاء في الدرجة الأولى لكنه عانى بعد الاستئناف بخسارته مبارياته الثلاث الاخيرة امام ليفربول صفر-4 وبيرنلي صفر-1 وليستر سيتي صفر-3.

ويحوم الشك حول مشاركة لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي في صفوف تشيلسي بعد تعرضه للاصابة في عضلة الساق الخلفية في مباراة فريقه الاخيرة ضد واتفورد.

في المقابل، يسعى ليفربول الذي توج بطلا قبل 11 يوما الى تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد النقاط خلال موسم واحد والمسجل باسم مانشستر سيتي (100 نقطة موسم 2017-2018) عندما يحل ضيفا على برايتون الاربعاء.

ويحتاج ليفربول الى 12 نقطة في مبارياته الخمس الأخيرة لكي ينجح في تحقيق ذلك.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراتين هذا الموسم أمام واتفورد وأمام مانشستر سيتي.

يذكر ان ليفربول خرج من مسابقتي الكأس المحليتين كما فقد لقبه بطلاً لاوروبا بعد خسارته ذهاباً وإياباً امام اتلتيكو مدريد في ثمن النهائي قبل توقف المسابقة القارية في آذار/مارس.

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