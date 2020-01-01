الحكومة توجه رسالة مهمة للمتصالحين في مخالفات البناء

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بلغ 325 ألفًا، مناشدًا هؤلاء المتابعة مع الجهات المعنية لإتباع باقي خطوات التصالح وتسديد الرسوم المطلوبة.





وأضاف " سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية:" يجب عليهم المتابعة مع الجهات المعنية لدفع مبلغ لجدية التصالح، ومن ثم منحهم وقتًا محددًا لتوريد الأموال المطلوبة، وفي حال عدم دفع الأموال لن يقبل طلباتهم وسيتم تنفيذ أمر الإزالة.





توجيهات من الحكومة للمحافظين

هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، هناك توجيهات لجميع المحافظين بالنزول لإزالة كافة المخالفات الموجودة ضد قوانين واشتراطات البناء، مشددًا على أن هناك توجيهات كاملة بالإزالة الفورية لمخالفة البناء لمن لم يتم التقدم على التصالح وفقًا للاشتراطات.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش جولة تفقدية له، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك لجنة من وزارات الإسكان والداخلية والمحلية لوضع آليات واضحة للتصالح مه مخالفات البناء، مع وضع مبلغ لإثبات جدية نية التصالح يحدد حسب نسبة ونوعية المخالفة، ويستنزل من القيمة الاجمالية للتصالح.





خطة زمنية في كل محافظة

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجه لعمل خطة زمنية داخل كل مدينة ومحافظة لإمهال السكان والعقارات السكنية مهلة لتشطيب الوجهات الغير متشطبة، وبانتهاء هذه المدة سيتم قطع المرافق عن العقار الذي لم يلتزم بتشطيب الوجهات.





مدبولي يتفقد المقر الجديد لمرور الجيزة

في سياق منفصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر.





ويأتي ذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.





وأشاد مدبولي، بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم في تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.





وتم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات، تُساهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر.





وتمت مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضم المقر عدة صالات مخصصة لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المقر الجديد.



