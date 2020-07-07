ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين





أعلنت وزارة الصحة البحيرنية، مساء اليوم الإثنين، أن أجرت 9945 فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى تسجيل 454 حالة إصابة جديدة بالفيروس.





وذكرت الصحة البحرينة أنها سجلت 529 حالة شفاء من فيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 25178، نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,668 مليون إصابة، بينهم أكثر من 538 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,602 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



