بتهمة التحريض على الفسق.. حبس "هدير الهادي" فتاة الـ"تيك توك"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:01 ص
هدير الهادي
هدير الهادي
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بأكتوبر بحبس "هدير الهادي" فتاة "تيك توك" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادت المجتمع.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، عن التهم الموجهة إلى "هدير الهادي" فتاة التيك توك، بعد القبض عليها من داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، في واقعة نشرها صور وفيديوهات خادشه للحياء.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة بأكتوبر، وجهت لها تهم إنشاء قناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح، ونشر فيديوهات خادشه للحياء ومخله لقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور.

وأمرت النيابة، بفحص اللاب توب الخاص بالفتاة، وهاتفها المحمول، والتي استخدمتهما في تصوير وبث الفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك".

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد قيام فتاة تدعي هدير الهادي بنشر عدد من الفيديوهات التي تحمل محتوي خادش للحياء عبد تطبيق التيك توك.

وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة ورصد ومتابعة تلك الفتاة وبالفعل ثبت صحة ما ورد وبناء ذلك صدر قرار من النيابة العامة بضبط المتهمة وتمكنت قوة أمنية من القبض عليها داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق أكتوبر وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيقات معها.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشه للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الفجر"، عن تفاصيل القبض على "منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل إحدى "الكافيهات" الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها خمس تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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