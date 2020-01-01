خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن "أصالة" ضد حكومة "الوفاق" (فيديو)

أعلن الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة ضد حكومة الوفاق الليبية.





وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه متبرع للدفاع عن الفنانة أصالة في حالة قيام حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج، رفع قضية ضدها، موضحًا أن سبب ذلك إعلان حكومة الوفاق هو قيام المطربة الكبيرة بعمل أغنية وضعت فيها صورة الرئيس السيسي بجوار صورة المجاهد الليبي عمر المختار.

وأكد أن: "الفن جزء أصيل ومعبر عن الحالة الوطنية.. على السراج أن يبحث عن الأرض والمحتل الذي جاء به.. بدل ما انت يا سراج بتدور على أصالة".

أغنية "الحب والسلام" تثير غضب الوفاق وكانت النجمة السورية أصالة قد طرحت أغنية "الحب والسلام" يوم 30 يونيو الحالي، تزامنا مع ذكرى ثورة المصريين ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام في العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏





يُذكر أن أغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل، وتدعو إلى تحقيق السلام في العالم، مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏





إلى ذلك، أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، وقامت بتوجيه رسالة شكر لجمهورها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".





كتبت أصالة تغريدة جديدة قالت فيها :"أشكركم جميعاً على محبّتكم ودعمكم، أسعدني جدًا هذا النجاح لعمل أُنجز من أجلكم، وفرحت جدًا بأننا كُثُر بوجه الألمّ، وبوجه اليأس، وبوجه الخوف، سنتجاوز هذه الأيام بالأمل وبالمحبة، حفظكم الله جميعًا من كل مكروه، الحب والسلام".





ووجهت أصالة في تغريدة أخرى رسالة شكر للملحن محمد رحيم، حيث قالت :"وكل الشكر للغالي الصّديق الملحّن الكبير محمّد رحيم على إتقانه للعمل بشكل استفزني لأقدم أجمل ما عندي".





أغنية" الحب والسلام" تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم.



