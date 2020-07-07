البورصة الأمريكية تنهى التعاملات على ارتفاع بدعم من "أمازون"

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية العاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب قطاع التكنولوجيا بدعم من سهم أمازون الذى صعد لمستوى قياسي جديد.





وأعلن الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" إبرام أول صفقة رئيسية له هذا العام وسط اضطرابات الأسواق العالمية مما عزز ثقة المستثمرين.





كما ارتفعت أسهم "أوبر" بعد أن قالت الشركة إنها تشتري تطبيق توصيل الطعام "بوستميتس" في صفقة شاملة للأسهم بقيمة 2.65 مليار دولار.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعة بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى 26287.03 نقطة، وهو ما يعادل 459.6 نقطة.





وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6 بالمائة إلى مستوى 3179.7 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 10433.6 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.





وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 96.781 نقطة.