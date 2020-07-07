ثورة صامتة تكاد تعصف بحزب الله.. سياسيون يكشفون خطر جديد يقترب من إيران

ثورة صامتة تكاد تندلع في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في لبنان، بسبب تردي الخدمات المعيشية وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور، وهو ما يزيد من الضغط على الحزب التابع لإيران، خاصة في ظل العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.

ولم تعد المناطق ذات الغالبية الشيعية المنتمية إلى "حزب الله"، في مأمن عن الأزمة الحادة التي تعصف بلبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت واحدة منها، فعلى الرغم من عدم ظهور أي ملامح للغضب الشعبي، كقطع الطرقات وإحراق الدواليب، إلا أن هناك مواطنون كثر تحدثون عن غضب مكبوت وثورة صامتة لا يمكن التكهن بتوقيت انفجارها.





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