وزير قطاع الأعمال ينعى الفريق محمد العصار

نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء اليوم.





وقال الوزير ناعيا الفريق العصار: "كان أول من هنأني من قدامى الوزراء بعد تكليفي منذ عامين.. ولتخفيف الرهبة عني أسهب في استدعاء أسماء أصدقاء مشتركين.. منتهى التواضع والرقي والبساطة والكرم.. أنه صديقي الفريق العصار.....الله يرحمك".









وتقدم الوزير بخالص التعازي لأسرة الفريق الراحل، داعيا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.