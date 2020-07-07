متحدث الري يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة.. ويرد على تصريحات إثيوبيا



وأضاف بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن الوزراء استهلوا الاجتماع اليوم، بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، والتي قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني.



ثم تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها، إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية في كلا المسارين.



تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم غدًا الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدى مع المراقبين.







قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المفاوضات المصرية حول سد النهضة تسير بنسق معين وثابت، لكنه في ذات الوقت مرن في كل الجسات، وتكون هناك سبل كثيرة للسيناريوهات المتعلقة بالنقاط الفنية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى النقاط القانونية وكيفية إدارتها.ونفى "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن تكون هناك مقترحات جديدة في إطار المفاوضات لكن من البداية لدينا نموذج مستدام كامل ومتكامل لهذه المفاوضات يحثث الاهداف المنشودة القائمة على التعاون بين دول المنبع والمصب.وأوضح أن النقاط الخلافية في المفاوضات لا زالت كما هي دون تحقيق سواء فيما يخص النقاط الفنية وهي مصيرية ووجودية بالنسبة للجانب المصري وهي أليات التشغيل وأليات الملء في فترات الجفاف مشيرًا إلى أن النقاط القانونية هي الاخرى لاتقل أهمية عن الفنية فيما يخص أليات فض النزاع وتبادل المعلومات، مشيرًا إلى أن الجانب الاثيوبي لازال يتسم في موقفه وتعامله بالتشدد والتصلب ولايوجد تقارب حتى الان على الصعيدين حيث لازالت أديس ابابا تتمسك بوجهة نظرها.وأضاف متحدث الري، أن الاتحاد الافريقي ألزم الاطراف المتفاوضة بعدم التحرك الأحادي وعدم ملء السد حتى نهاية المفاوضات لكن في نهاية الاسبوع سنرى كيف تسير الأمور، ولكل حدث حديث، لافتًا إلى أن المفاوضات الأخيرة أفرزت نقاط إيجابية كثيرة، لأن القضية أصبحت ذات طابع دولي وكافة الاطراف مطلعة على تفاصيلها ويعرف الجميع الان من هو المتشدد في رايه أو المتصلب.كما انتقد تصريحات الجانب الاثيوبي التي تنطلق حتى الساعات الأخيرة حول إستئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل، مؤكدًا أنه هو كلام غير منطقي وغير واقعي، لافتًا إلى أن حصة مصر لا تتجاوز 55 مليار متر مكعب.قالت وزارة الري إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة.