حماية المستهلك: حل 44 ألف شكوى للمواطنين خلال 4 شهور

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قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أهدى الشعب المصري قانون حماية المستهلك الجديد لسنة 2018، وهو من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يأتي الدور علينا كجهاز حكومى أنشأته الدولة لحماية المستهلك بتفعيل هذا القانون لحماية المستهلك بالشكل المناسب.



وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام البقلي، ببرنامج "نبض مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن جهاز حماية المستهلك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية لحل جميع مشاكل المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة 2030 التنمية المستدامة.



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا بد من توعية جميع المواطنين وتعريفهم بأهمية قانون حماية المستهلك والتواصل مع الجهاز والحصول على حقه كاملًا، بالإضافة إلى حل جميع الشكاوى للمستهلك بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الجهاز مر بظروف غير طبيعية خلال الأربع أشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه بعد الفتح لكل الشركات والمؤسسات عادت كل المصالح والجهاز يعمل بكامل طاقته لحل جميع المشاكل للمواطنين ونعمل على تقليل زمن الشكوى قدر المستطاع، منوهًا بأنه خلال الأشهر الأربعة الماضية جاءت أكثر من 60 ألف شكون للجهاز وتم حل 44 ألف شكوى للمواطنين، لافتًا إلى أنه على نهاية العام سيتم حل جميع المشاكل للجهاز بشكل كامل.



وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء برئاسة مجدى رياض رئيس المدينة بمحافظة المنوفية، حملة للجنة حماية المستهلك للمرور على المحلات التجارية بمدينة الشهداء وأحيائها بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أحمد ابوليمون محافظ المنوفية بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وكلف الدكتور فريد دراز نائب رئيس المدينة لشئون القرى رئيسًا للجنة وعضوية كل من، مديرة التفتيش المالى والإدارى ومدير قسم رخص المحلات ومسئول التموين ومسئول الصحة ومسئول الاشغالات ومسئول الإعلانات، لمتابعة تراخيص المحال والإعلانات والإشغالات وتوعية أصحاب المحلات غير المرخصة بسرعة التوجه لمجلس المدينة للسير فى إجراءات الترخيص، سواء المحل التجارية أو عمل رخصة إعلان أو رخصة إشغال، وإعطاء أصحاب المحلات مهلة أسبوع وذلك للسير فى إجراءات الترخيص بمجلس المدينة وإلا سوف يتم اتخاذ اللازم طبقا للقانون وبكل حزم بشأن عدم السير فى إجراءات الترخيص.



كما أكد رئيس المدينة على استمرار تكثيف حملات المرور على الأسواق والمحلات التجارية وضبط السلع الغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية يأتى ذلك من خلال حفظ الأسواق من المتلاعبين وكافة المخالفات التى قد تضر بحقوق المستهلكين ومصالحهم.



