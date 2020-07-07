متحدث الوزراء يكشف حقيقة فتح قاعات الأفراح والجنازات

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما يتم تداوله بشأن فتح قاعات الأفراح والجنازات منتصف الشهر الجاري، مشددًا على أن ذلك تكهنات وإشاعات لا أساس لها من الصحة.





وأضاف " سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الذى يبشر بعودة بعض القطاعات التي لم تعد إلى العمل، هو الثبات والانخفاضات في اعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتابع:" نأمل أن يستمر هذا الوضع لاتخاذ خطوات جديدة في المستقبل"





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.



