كلوب: لا نفكر في تحقيق الأرقام القياسية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:04 م
ليفربول
ليفربول
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه لا يُفكر إطلاقًا في تحقيق الأرقام القياسية بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة العشر في تاريخه.

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يسير في طريقه لتحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي بحصد 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أكد أن تركيز فريقه لا ينصب على تسجيل أرقام جديدة. 

ويحتاج ليفربول، الذي فاز 2-صفر على أستون فيلا يوم الأحد بفضل هدفي ساديو ماني وكيرتس جونز، إلى 12 نقطة من خر خمس مباريات لاجتياز الرقم القياسي لسيتي في موسم 2017-2018. 

وقال كلوب الذي حقق فريقه 17 فوزا في 17 مباراة على أرضه في أنفيلد بالدوري هذا الموسم: "لم نحضر إلى هنا ونحقق الأرقام التي تحققت بسبب التفكير في تحطيم الأرقام القياسية، ينصب تركيزنا دائما بنسبة 100 بالمئة على المباراة وهذا الأمر لن يتغير". 

وأضاف "إذا كنا نريد تحقيق رقم قياسي من النقاط فهذا يعني الفوز بكل المباريات وهذا أمر غير معقد. يعرف اللاعبون ذلك ولا نحتاج إلى تذكير المجموعة بهذا الأمر". 

ويلعب ليفربول في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون، صاحب المركز 15، يوم الأربعاء المقبل.  

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