بعد انخفاض الإصابات.. عمرو أديب: أنين المستشفيات هدأ

عقب الإعلامي الإعلامي عمرو أديب، على انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا اليوم، مشيرا إلى أنه انكسار واضح في أرقام الإصابات بمصر، حيث أن معدل الإصابات في تناقص منذ 4 أيام.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "كسر الألف في الإصابات حاجة لازم أبصلها، والزيادة عن ألفين إصابة حاجة ألطملها"، مشيرا إلى أن منحى الإصابات في نزول، ولكن الأمر مختلف في نسبة الوفيات.





وأشار إلى أننا لم نعد نسمع أنين المستشفيات، مضيفا: "صوت المستشفى والأدوية هدأ جدا"، حيث أصبح هناك نوع من الاحتواء، لافتا إلى أن هناك نظرتين إحداهما تقول أن الفيروس أصبح أكثر انتشارا، وأقل فتكا، ونظرية أقل تقول أن الفيروس أصبح أقل انتشارا وأقل فتكا.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.



