"دائم الابتسامة وداعم الشباب".. متحدث "الإنتاج الحربي" ناعيًا الفريق العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:12 ص
محمد بكر
محمد بكر
كـسـاب أحـمـد
نعى محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والذي وافته المنية مساء أمس الاثنين، مؤكدًا أن الفريق العصار رفض الإعلان عن مرضه.

وقال "بكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON": "الفريق العصار كان آخر شخص بيمشي من الوزارة، وحتى في وجوده داخل المستشفى كان يتابع العمل"، مشيرًا إلى أن أن الفريق العصار تعرض لوعكة صحية قبل وفاته وخرج من المستشفى وجاء إلى الوزارة، موضحًا أن الفترة الأخير اشتد عليه التعب كثيرًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الفريق العصار كان دائم الابتسامة، ويقول إنه يريد إعطاء الشباب فرصة لأن لديهم طاقة، وكان يهتم بإظهار دور الوزارة.

وأشار إلى أن مرض الفريق العصار بدأ من قبل 3 أسابيع فقط، وقبلها كانت صحته جيدة، موضحًا أنه لم يكن يريد الإعلان عن مرضه، وكان يتحامل على نفسه من أجل العمل، قائلا: "أول مقابلة ما بيني وبينه، بدأ يسألني عن مكان سكني في دمنهور وتبين أنه يعرف الشوارع هناك".

وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

من هو العصار؟
العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.

السيسي ينعي العصار
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

المخابرات تنعي العصار
ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.

القوات المسلحة تنعي العصار
إلى ذلك، نعت القوات المسلحة، الفريق محمد سعيد العصار، وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة عميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعي القوات المسلحة ابن من أبنائها الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

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