بالتزامن مع حوادث التحرش.."الفجر الفني" يرصد مناقشات السينما لقضية التحرش

وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" أبرز الأفلام التي ناقشت قضية التحرش:





1-فيلم " 678"





2-فيلم "عمارة يعقوبيان"





3-فيلم "بين السما والأرض"





4-فيلم "المغتصبون"





5-فيلم "واحد صفر"





آثار المتحرش أحمد بسام، الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، وآثارت قضيته الجمهور والنجوم، وانتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن التحرش، وما يجب على الفتاة فعله إذ تعرضت للتحرش،وتحدث عدد من النجوم عن قصة تعرضو لها ومنهم رانيا يوسف وإنجي وجدان.وناقش الفن قضية التحرش،من خلال الأعمال السينمائية والدرامية، ولكن على الرغم من اهتمام الفن بهذه القضية إلا أنه من الواضح أن هذا لا يكفي للحد من التحرش الذي يحدث، ويبرر ناقصون العقل ذلك بأن ملابس المرأة هي السبب في ذلك أو صوتها أو ضحكتها ولكنها في النهاية مبررات ليس لها أي أساس من الصحة.وتحدث فيلم " 678" عن قضية التحرش بشكل عميق، وذلك لوجود هذه القضية في عالمنا منذ عقود من الزمان، وناقش هذا العمل قضية ثلاث سيدات تعرضن للتحرش وكل واحدة منهم بطريقة مختلفة، وهو للمخرج والكاتب محمد دياب.ولاقى مشهد التحرش في هذا العمل، إعجاب الجماهير وآثار تعاطفهم والذي يوضح مدى القهر والأسى التي تتعرض له الفتاة الفقيرة، التي اضطرت إلى قبل التحرش من مديرها بسبب المال.ويعد هذا الفيلم من أبرز الأعمال، التي ناقشت قضية التحرش بشكل جذاب وملفت للجماهير، بالرغم من كونه في زمن الأبيض والأسود والذي جسد فيه الفنان سعيد أبو بكر دور "المتحرش"، وأيضا الفنان عبد المنعم رياض، وهذا العمل من إخراج المخرج صلاح ابو سيف.وتم صناعة هذا الفيلم، بالتزامن مع قضية التحرش التي تعرضت لها فتاة المعادي، فجاء هذا الفيلم لمناقشة هذه القصة وكان بطولة الفنانة ليلى علوي،وهو من إخراج سعيد مرزوق.وناقش فيلم "واحد صفر" قضية التحرش من خلال مشهد جسدته الفنانة إنتصار، أثناء تواجدها في الأوتوبيس وقام أحد الأشخاص بالتحرش بها من خلال تحسسه أعضاء جسدها، ثم هجم عليها محاولا اغتصابها، وكانت هذه قصة حقيقية لفتاة العتبة الشهيرة.