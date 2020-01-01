أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني في أول أيام تصوير ٣٠ مارس

بدأ صباح اليوم تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "٣٠ مارس" في أحد شوارع مصر الجديدة .





بحضور النجمين احمد الفيشاوي ودينا الشربيني الذين صورا اول مشاهدهما في الفيلم.





الفيلم يخرجه أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.





م يشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للانتاج والتوزيع الفني.





ر بالذكر أن شركة دانا أسستها المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال وقدمت عدد كبير من الأعمال المتميزة والناجحة منها ليه يا بنفسج وفرقة بنات وبس وغبي منه فيه وسحر العيون ورومانتيكا وفتح عينيك وآخر الدنيا وأحلام الفتى الطائش وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.



