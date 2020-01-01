رئيس هيئة قناة السويس ينعي "العصار": كان بشوشًا (فيديو)

نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين، قائلا: "تعازينا لأنفسنا كان جنديا خلوقا ومسالما وخدمت معه، وعلى مدى التاريخ الطويل في عمله للقوات المسلحة كان بشوشًا، ويمتلك الحلول في الملفات الصعبة".





وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON" أن مصر فقدت رجل عظيم أدي دوره وحمل سلاحه لآخر لحظة في حياته، كما أنه عمل على الملفات الصعبة، وكان يقودها بصدر رحب وفكر متفتح حتى لو خارج تخصصه، كما أنه كان محبًا للوطن".





وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الرئيس السيسي، كرمه بتسمية محور باسمه تخليدًا لذكراه، موضحًا أن العصار لم يهرب من الميدان أو تخلى عن المسئولية.





وواصل: "آخر مرة التقيته، كنت عنده في المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، وحالته الصحية كانت صعبة، وخرجت متأثرًا، ورغم الألم والمرض كان مبتسمًا لنا".





وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





من هو العصار؟

العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.





وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.





السيسي ينعي العصار

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".





المخابرات تنعي العصار

ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.





القوات المسلحة تنعي العصار