شفاء حالات من كورونا بإعمار مختلفة بمستشفى الحميات والواسطى المركزي بمحافظة بني سويف (صور)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن شفاء عدد من الحالات من فيروس كورونا (كوفيد-19) وخروجهم من مستشفى الحميات والواسطى المركزي بمحافظة بني سويف.

ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للحالات داخل فناء المستشفى بعد تمام شفائهم.

وأضافت الوزارة ان من ضمن الحالات عدد ٢ حالة فوق الـ ٨٠ عام، وحالة فوق الـ٧٠ عام، وحالة تبلغ من العمر ٩٠ عام.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة الصحة لشئون الاعلام، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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