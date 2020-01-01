وزير البترول ينعي الفريق العصار: كان شخصية وطنية متفردة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:56 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
الفجر الاقتصادي
نعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذي انتقل إلي جوار ربه اليوم سائلا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته معربا عن خالص عزائه لأسرته وذويه .

وأشار الملا إلي أن الراحل الكريم   كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا واسهامات بالغة الاهمية في  خدمة وطنه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته وخاصة في احد اهم المراحل التي مرت بها مصر   وانه اتسم  بدماثة الخلق والمسئولية وروح التعاون مما اكسبه حب واحترام الجميع.

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