ريبيري يلمح لإمكانية رحيله عن فيورنتينا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:20 م
ريبيري
ريبيري
وكالات

كشف فرانك ريبيري نجم فيورنتينا الإيطالي أنه لا يشعر بالراحة في إيطاليا بعد تعرض منزله للسرقة.

ونشر ريبيري مقطع فيديو عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الاثنين لمنزله الواقع على مشارف فلورنس وهو في حالة من الفوضى عند عودته إليه عقب مشاركته في المباراة على ملعب بارما في الليلة السابقة.

وكتب نجم بايرن ميونخ السابق "زوجتي فقدت بعض الحقائب، بعض قطع الحلي، ولكن الحمد الله لم نفقد شيئا مهما، ما صدمني هو الشعور بأنني غير محصن".

وأشار "الحمد الله زوجتي وأبنائي كانوا في أمان في ميونخ لكني كيف يمكنني أن أشعر بالهدوء هنا، اليوم بعدما حدث فإن عائلتي فوق كل شيء وسنتخذ القرارات الضرورية لمصلحتنا".

وأكد رئيس فيورنتينا روكو كوميسو مساندة النادي لريبيري /37 عاما/ الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإيطالي بعد 12 عاما من النجاح مع بايرن.

وأكد رئيس فيورنتينا عبر الموقع الرسمي لناديه "سنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة فرانك على الشعور بالأمان مجددا ونساعده خلال هذه الأوقات الصعبة، واثق من أن عائلة فيورنتينا ستظهر تضامنها مع فرانك من خلال إشعاره بالحب الذي نكنه له".

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