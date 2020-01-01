رئيس اتحاد الغرف التجارية ينعى الفريق العصار

نعى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنيه اليوم الاثنين.





وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر فقدت واحداً من رجالها المخلصين الذين كان لهم دوراً برزا فى خدمة بلدنا داعياً الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن ويلهمنا ويلهم اهله وذويه الصبر والسلون