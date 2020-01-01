محافظة القاهرة تنعى الفريق العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:27 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
إسماعيل منطاوي
نعت محافظة القاهرة، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى وافته المنية مساء اليوم داعيةً الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الفقيد كان مثالاً للتفانى فى خدمة الوطن مشاركًا فى الدفاع عنه منذ حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة و فى كل المناصب العسكرية الرفيعة التى تقلدها ، وكان مثالاً للإخلاص فى كل ما تحمله من مسئوليات فى فترات عصيبة مرت على الوطن.

وأعرب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، عن خالص مواساته لأسرة فقيد مصر الكبير الذى كان نموذجًا فريداً من العطاء في خدمة الوطن وكان عمله مثالاً وقدوة يحتذى بها فى كافة المجالات العسكرية والمدنية.

نعى الرئاسة والجيش

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وقالت الرئاسة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعى القوات المسلحة إبن من أبنائها الفريق فخرى محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

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