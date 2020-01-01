سعفان ينعي الفريق العصار: رجلًا وطنيًا من طراز فريد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تقدم وزير القوي العاملة محمد سعفان بخالص التعازي في وفاة الفريق محمد  سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين ، معربا عن خالص العزاء لأسرته ، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته،  وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وزير القوي العاملة، أن الفريق العصار كان مثالاً للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد في ساحات القتال، وسجله حافل بالإنجازات العسكرية والسياسية وفي مراكز صنع القرار ، ومواقع الإنتاج، وحظي بتقدير  الشعب المصري لتواضعه الجم.

رحم الله الفريق محمد العصار وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان.
 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة محمد العصار وفاة الفريق العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

أخبار تهمك

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ 39 دقيقة

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

10:13 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»