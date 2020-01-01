وائل الإبراشي: هناك علاقة شخصية ووطنية قوية تجمع الرئيس السيسي والراحل "محمد العصار"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استعرض الإعلامي وائل الإبراشي، تدوينة الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح عبر موقع "فيسبوك" والتى ينعى خلالها الفريق محمد العصار، مشيرًا إلى أن التدوينة تعكس عمق العلاقة الشخصية بين الرئيس والراحل، وتابع:"الرئيس يكن كل التقدير وهو شخصية قريبة منه جدًا ويوجد علاقة بين الأثنين تاريخية وبها مهمات وطنية".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التواضع الشديد من أسحلة الراحل الفريق محمد العصار، فى الحياة السياسية، فضلًا عن أنه يمتلك تاريخ كبير ومشرف فى خدمة الوطن.

وتوفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.




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وزير الدولة للانتاج الحربي وائل الابراشي الفريق محمد العصار الرئيس السيسي

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