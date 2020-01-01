"المخابرات العامة" تنعى العصار: رحلة طويلة من الكفاح والتضحية
الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:19 م
نعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا واهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامه المصرية.
ورحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، اليوم الإثنين.
الدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.
وأعلن محمد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الفريق العصار، قائلا: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون توفي إلي رحمة الله تعالي الفريق الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".