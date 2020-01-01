وائل الإبراشي: التاريخ سيخلد الفريق محمد العصار

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية مساء الاثنين، لعب دورًا كبيرًا في الحياة السياسية المصرية، عندما كان المجلس العسكري يدير شئون البلاد، وتابع: "هو الذى كان يدير النقاش مع كافة الطوائف السياسية في ذلك الوقت ولعب دور كبير بشخصيته المتواضعة".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يختلف أثنين على شخصيته المتواضعة وأدبه الجم، وتابع: "سيظل أسم الفريق محمد العصار باقيًا وخالدًا بالمهمات التي أداها".





وأكد "الإبراشي"، أنه شارك في جلسات عقدها الفريق محمد العصار عقب 25 يناير، والمجلس العسكري كان لديه مهمة ثقيلة وهو إحداث حالة من التوافق بين مختلف القوى السياسية وقتها، وتابع: "اللواء العصار وقتها لعب دور كبير في عملية التوافق كونه كان على مسافة واحدة من الجميع".





وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





من هو العصار؟

العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.





وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.





السيسي ينعي العصار

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".





المخابرات تنعي العصار

ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.





القوات المسلحة تنعي العصار