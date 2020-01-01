تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، الاثنين، عن خروج 12 متعافى تحسن وشفاء تام من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تحول نتائجهم من إيجابى كورونا إلى سلبي وشفاءهم التام.


وأضاف وكيل الوزارة أنه تم حتى اليوم منذ بدء جائحة كورونا شفاء وتعافى 535 حاله من أصل 814 حاله ايجابى مشيرا إلى انه يتبقي 279 حاله منهم 115 حالة بالمستشفيات و88 حالة فى العزل المنزلى و76 حالة وفاة.

وتابع مكي قائلا "الحمد لله مازالت الدقهلية في المنطقه الآمنة بفضل الله ثم جهود الفرق الطبيه التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائى وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين في هذا البلد ".

وأشاد بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.

وعلي صعيد اخر اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة في محافظة الدقهلية عن التمهيد للاعلان عن خلو مصر من فيرس سي، وبعد مرور أكثر من عام على حملة الرئيس للقضاء على فيرس سي بشن حملات تقوم بعمل جشنى ومسحات عشوائيه للمواطنين.


وأوضح وكيل وزاره الصحة ان المسحات تتم بجميع مقار الخدمه الطبية، سواء الوحدات او مراكز طب الاسره او مقرات العلاج بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزاره الصحة الي ان عمل المسحات سيستمر لمدة أسبوع على المترددين العاديين على هذه الأماكن.


الجدير بالذكر أن صحة الدقهليه كانت قد انتهت من عمل المسح للمستهدفين من أبناء الدقهليه فى شهور مارس وابريل ومايو من العام الماضي ل 4،2 مليون مواطن ومواطنه وحققت المركز الأول على مستوى الجمهوريه فى تحقيق النسبه المستهدفه.

وعلي صعيد اخر أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية عن وفاة ثاني سائق إسعاف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ثاني شهداء إسعاف الدقهلية.

وكشفت اللجنه عن ان الحالة الثانية للشهيد السائق وليد عبد الباسط بوحدة ميت غمر والمقيم بمركز أجا.

وأوضح أحد العاملين بالإسعاف أن أعراض الإصابة ظهرت عليه ولكن حالته الصحية تدهورت وتوفي صباح اليوم.

وكانت اعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، اليوم عن وفاة أحمد مجدي السائق بإسعاف ميت غمر،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، نتيجة إصابته بالفيروس، بعد نحو أسبوع من وجوده في عزل تمي الأمديد.

وأكدت اللجنه النقابيه أن السائق هو أول شهداء إسعاف الدقهلية بسبب فيروس كورونا.

وأشار زملاؤه إلى أنه أصيب بالفيروس أثناء التعامل مع إحدى الحالات المصابة، وأن أعراض الإصابة ظهرت عليه من حوالي أسبوع وتم نقله لمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، إلا أن حالته ساءت وتوفى صباح اليوم.


وعلي صعيد اخر قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت بعد نشره تحذير عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة ودون تحري الدقة.

تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية
تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية
تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية
تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية
تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية
تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية
تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية
تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية

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