عزة ضحية الاغتصاب باكية: "محتاجة شهادة ميلاد وبطاقة عشان أكمل تعليمي"

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قالت عزة، ضحية اغتصاب أمها، والتي يرفض والدها الاعتراف بنسبها، إنها تريد شهادة ميلاد مثل بقية البنات وأن يكون معترف بها ويكون لها أب وأم مثل باقي البنات، مشيرة إلى أنها لا تريد من والدها فلوس ولا أي شيء غير شهادة ميلاد.



وأضافت "عزة"، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "المحور"، أنها لا تريد أي شىء من والدها غير شهادة ميلاد يعترف بنسبها له؛ خاصة وأنها في سن السادسة عشر وكان الأب طوال هذه الفترة لا يعترف بنسبها ولا يسأل عنها ولا يصرف عليها على الإطلاق قائلة: "أنا ميتة ومش عايشة مثل البنات مثلي".



وتابعت: "أنا مش عارفة استخرج بطاقة شخصية ولم أدخل المدرسة كي أُكمل تعليمي، ولن أعرف أتزوج بسبب عدم وجود بطاقة ولا اسم أب أو نسب ليا ومش عارفة اتحرك من البيت".



وأوضحت أنها تبدأ يومها بتنظيف المنزل وحفظ القرآن الكريم فقط وأدعي ربنا كي ينجدنى من هذه الأزمة، مشيرة إلى أن والدتها غير مقيمة معها لأني أقيم عند قرايب لنا وأمي تقيم فى منزل آخر ولا تتحدث معى أو تصارحنى بما حدث مع والدها والمشكلة أيه سببها وعدم الاعتراف بنسبي ولا أدري لماذ تقعل هذه الأشياء معي.



شددت عزة، ضحية اغتصاب أمها، والتي يرفض والدها الاعتراف بنسبها، على أنها لا يُشرفها أن يكون هذا الشخص والدي بسبب ما فعله مع والدتي وعدم الاعتراف بنسبي، لكني مرغمة أن يكون اسمي مرتبط باسمه ومن الخطأ أن انتسب لأحد غيره لأنه والدي للأسف.



وأضافت "عزة"، أنها إذا ماتت "لم يفتكرني أحد أو يعترف بي كأنسانة لأنني غير معترف بي"، متسأئلة: "لماذا يفعل والدي كل هذا ولماذا لا يعترف بنسبي له، ما ذنبي أنا"، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فى والدي".



وأوضحت أنها كانت في بداية الأمر تريد أن تعيش مع والدها كأي فتاة وأن يضعني في حضنه ولكني عرفت عنه أشياء لا يشرفني أن يكون مثل هذا الشخص أن يكون أبي، ولكن ماذا أفعل في مثل ظروفي ولم يعترف بي أو بنسبي.



