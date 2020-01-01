علي ربيع يستمتع بالأجواء الصيفية في أحدث جلسات تصويره

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شارك الفنان علي ربيع، صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية في أحد حمامات السباحة، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "ربيع" قائلا: "مع المخرج العبقري سعيد حامد أنا بحبه جدا إخراج أحلى الأفلام ووحشتنا بقا وعايزين أفلام جديدة،الصورة ديه واحنا بنعدي المنش".



يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر ومحمد محمود.



