أوكرانيا: نرحب بإرسال صندوقي طائرة أسقطتها إيران إلى فرنسا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:57 م
حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة
حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة
وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، مساء الإثنين، أنها "ترحب بإرسال الصندوقين الأسودين لطائرة بوينج الأوكرانية، التي أسقطتها إيران في شهر يناير الماضي إلى فرنسا؛ لتحليلهما اعتباراً من 20 يوليو الجاري"، معتبرةً أن "ذلك سيكون ضماناً للموضوعية". 

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني إينين، في تصريحات صحفية: إن "هذا وضع مثالي عملياً؛ لأن إيران لا يمكن أن تعتبر نتيجة التحليلات منحازة"، مؤكدأً على أن العمل على تحليل الصندوقين يبدأ في 20 تموز/يوليو، مشيراً إلى أنه قد يتطلب من "يوم أو اثنين" إلى خمسة أيام.  

وأضاف إينين: "نحن مدركون أن نتيجة التحليل قد لا تكون مثمرة بسبب سوء حال الصندوقين"، لافتأً إلى أن "أوكرانيا سترسل خبيرين إلى فرنسا للمشاركة في العمل".

وفي أواخر شهر يونيو الماضي، وبعد أشهر من المماطلة، وافقت إيران على طلب مساعدة مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي في إصلاح واستخراج بيانات الصندوقين الأسودين.  

ويفترض نقل الصندوق الخاص بتسجيل المحادثات بين القبطان ومساعده، والآخر الخاص بتسجيل مؤشرات الرحلة كالسرعة والارتفاع وحركة المحركات وغيرها، إلى المكتب الواقع قرب باريس، كما أعلن الجهاز الفرنسي.

وأقرت إيران في شهر يناير الماضي بأنها أسقطت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بين طهران وكييف، بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي، وأدت الكارثة إلى مصرع 176 شخصاً كانوا في الطائرة، غالبيتهم إيرانيون وكنديون، و11 أوكرانياً من أفراد الطاقم.

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