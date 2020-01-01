أليجري: لاوتارو مارتينيز يملك كل المقاومات للنجاح مع برشلونة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


أليجري يعلق على اهتمام برشلونة بمارتينيز ومستقبله التدريبي 

أشاد الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي وأكد أنه يملك كل المقاومات للنجاح في برشلونة، كما صرح بأنه لا يهمه أين سيكون مستقبله لأنه يبحث عن نادي يملك مشروع ناجح.

وقال أليجري في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية:" قميص برشلونة لديه وزنه ويحتاج للاعب يملك القوة والشخصية لارتدائه، مارتينيز لديه كل الصفات للنجاح, حاليًأ هو في حالة جيد جدًا في إنتر ميلان ".

وأضاف:" سنرى ما إذا كان بإمكان مارتينيز إثبات نفسه يومًا ما في كامب نو ".

وعن الفرق بين الدوري الإسباني والدوري الإيطالي, قال أليجري:" في الدوري الإسباني هناك متعة أكبر للعب، بغض النظر عن النتيجة، الفريق الذي يستقبل هدفاً يستمر في اللعب كما لو لم يحدث شيء ".

وتابع:" في إيطاليا، من ناحية أخرى، هناك الكثير من الحب والاهتمام لتفاصيل اللعبة والأمور التكتيكية، غالبًا ما يكون العقل له الأولوية على القلب والعاطفة بشكل عام".

وعن رؤية مستقبله التدريبي في إيطاليا أم خارجها, قال أليجري:"لا يهمني أين يكون مستقبلي، أنا أبحث عن نادي يملك مشروعاً ناجحاً، حيث لديّ طموح للمنافسة للفوز".

 وعن العمل في الليجا, اختتم أليجري تصريحاته قائلًا:" من يقول لا للعمل في الدوري الإسباني".

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