موعد أول تدريب لـ"فايلر" مع الأهلي بعد الوصول للقاهرة





صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصل إلي القاهرة مساء اليوم وتم التواصل معه من أجل الاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بعودته استعدادا لقيادة تدريبات الفريق واستكمال المشوارين المحلي والإفريقي.





وأضاف عبد الحفيظ : "فايلر سيجري مسحة كورونا بعد غدٍ الأربعاء من أجل الاطمئنان علي سلامته كما حدث مع جميع افراد الجهاز الفني والإداري والعاملين وكذلك لاعبي الفريق مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل لاتمام هذا الأمر من أجل الاطمئنان علي سلامته.





وأوضح مدير الكرة أن فايلر سيبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة فور ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها وذلك من أجل الاطمئنان علي سلامته وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.











