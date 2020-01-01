موعد أول تدريب لـ"فايلر" مع الأهلي بعد الوصول للقاهرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:00 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصل إلي القاهرة مساء اليوم وتم التواصل معه من أجل الاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بعودته استعدادا لقيادة تدريبات الفريق واستكمال المشوارين المحلي والإفريقي.

وأضاف عبد الحفيظ : "فايلر سيجري مسحة كورونا بعد غدٍ الأربعاء من أجل الاطمئنان علي سلامته كما حدث مع جميع افراد الجهاز الفني والإداري والعاملين وكذلك لاعبي الفريق مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل لاتمام هذا الأمر من أجل الاطمئنان علي سلامته.

وأوضح مدير الكرة أن فايلر سيبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة فور ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها وذلك من أجل الاطمئنان علي سلامته وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ 41 دقيقة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

10:13 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»